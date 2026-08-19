فيما صعّدت بريطانيا من عقوباتها على إيران مضيفة 7 أهداف جديدة إلى قائمة العقوبات، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الأربعاء)، أن المفاوضات مع إيران قد تُستأنف في مرحلة ما، دون تحديد إطار زمني لذلك.



وقال ترمب إن عدداً كبيراً من السفن عبر مضيق هرمز الليلة الماضية، وأن أسعار النفط ستنخفض بشكل كبير بعد انتهاء ما وصفه بـ«أزمة إيران»، مجدداً التأكيد على أنه «لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي لأنها ستستخدمه إذا امتلكته».



ولفت إلى أنه لا توجد مفاوضات مع إيران في الوقت الراهن، وذلك في تصريحات أدلى بها خلال جولة في مهبط جديد للمروحيات يجري تشييده في البيت الأبيض.



وأضاف: «سنتحدث مع إيران عندما تتخلى عن طموحاتها النووية».



في المقابل، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن «إذا لم نكن مستعدين للحرب فالمفاوضات لن تكون لها نتيجة»، متهماً واشنطن بالوقوف وراء انعدام أمن المنطقة وعرقلة مسار التجارة الطبيعي.



من جهة أخرى، قال نائب وزير الخارجية الروسي، جيورجي بوريسينكو، إن موسكو تعوّل على أن يظل المرور عبر مضيق هرمز حراً دون أي قيود، موضحاً «روسيا تنطلق من مبدأ أن الممرات عبر جميع الشرايين البحرية، التي تخدم الملاحة الدولية، يجب أن تكون حرّة».