قلل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الأربعاء)، من خطورة الهجمات التي تستهدف المنشآت الصناعية والبنية التحتية في روسيا، مؤكداً أنها تلحق أضراراً بالبلاد، لكنها لم ولن تؤدي إلى عواقب وخيمة.



وأوضح الرئيس الروسي خلال اجتماع لمجلس التنمية الإستراتيجية والمشاريع الوطنية في الكرملين أن عمل البنية التحتية التجارية مستمر بكفاءة واستقرار، مشدداً بالقول: الاقتصاد الروسي يتأثر بعدد من العوامل، من بينها الضغوط الخارجية والهجمات على المنشآت الصناعية والبنية التحتية.



وأضاف «لا توجد عواقب وخيمة لمثل هذه الهجمات، ولم تكن هناك ولن تكون»، مشيراً إلى أن البنية التحتية التجارية الروسية تواصل العمل بكفاءة ومرونة عاليتين رغم الهجمات الأخيرة.



ولفت إلى أن العاملين في القطاع يعملون تحت ضغوط شديدة، لكنهم يواصلون أداء مهامهم بنجاح، واصفاً زخم الاقتصاد الروسي بـ«المتواضع عموماً، لكنه إيجابي».



وشدد بوتين على ضرورة تعزيز سيادة روسيا ورفع كفاءتها في مجالي الدفاع والأمن، إلى جانب تطوير القطاعين الاجتماعي والاقتصادي، مبيناً أن بلاده بدأت بالفعل تنفيذ خطة للتغييرات الهيكلية في الاقتصاد تمتد حتى عام 2030، وتشمل تطوير سوق العمل من خلال استحداث وظائف حديثة ومنتجة، وزيادة الإنتاج في الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة.