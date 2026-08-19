شهدت فرنسا القارية 52 يوماً من موجات الحر منذ منتصف يونيو، في رقم قياسي يتجاوز 33 يوماً سُجلت في عام 2022، وفق تحليل لوكالة «فرانس برس» استناداً إلى بيانات هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية «ميتيو فرانس».

وسجلت البلاد ثلاث موجات حر متتالية هذا الصيف، استمرت 14 يوماً في يونيو، و16 يوماً في يوليو، و22 يوماً منذ نهاية يوليو حتى 18 أغسطس.

ويُعد عام 2026 الأكثر تأثراً بموجات الحر في فرنسا منذ بدء تسجيل البيانات عام 1947، فيما شهد يوما 24 و25 يونيو أعلى متوسط لدرجات الحرارة اليومية على الإطلاق، متجاوزاً الرقم القياسي المسجل عام 2003.

وتزامنت موجات الحر مع جفاف وحرائق غابات واسعة في أجزاء من أوروبا، في ظاهرة يعززها التغير المناخي.