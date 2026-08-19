كشفت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» عن صور جديدة توثق آثار اصطدام مرحلة من صاروخ تابع لشركة «سبيس إكس» بسطح القمر في وقت سابق من أغسطس، لتظهر فوهة حديثة يقدر العلماء قطرها بنحو 60 قدمًا، نحو 18 مترًا، وبعمق يقل عن 10 أقدام، أي نحو 3 أمتار.

والتقطت مركبة مستكشف القمر المداري (LRO) التابعة لناسا سلسلة من الصور لموقع الاصطدام بين 11 و12 أغسطس، بعد نحو أسبوع من ارتطام المرحلة العليا من صاروخ «فالكون» بسطح القمر بسرعة تقدر بنحو 5400 ميل في الساعة.

آثار الاصطدام واضحة على سطح القمر

وأظهرت الصور الجديدة تغيرات واضحة في المنطقة التي وقع فيها الاصطدام، بما في ذلك مواد صخرية وترابية أُزيحت من موقع الحادثة وظهرت في شكل خطوط ممتدة على سطح القمر.

وقالت ناسا إن تحديد موقع الفوهة الجديدة لم يكن مهمة الوكالة وحدها، إذ شارك في رصد الموقع عدد من المتخصصين وهواة الفلك، قبل أن توثق مركبة دانووري الكورية الجنوبية الموقع للمرة الأولى.

وتوفر الصور التي التقطها المستكشف المداري مقارنة مباشرة بين سطح القمر قبل الاصطدام وبعده، ما يمنح العلماء فرصة لدراسة كيفية تفاعل التربة والصخور القمرية مع الأجسام عالية السرعة.

حادثة غير مخطط لها تتحول إلى فرصة علمية

وكان الجزء الصاروخي قد خرج عن مساره وانتهى به الأمر بالاصطدام بالقمر بصورة غير مخطط لها. وعلى الرغم من أن الحادثة لم تكن جزءًا من مهمة علمية مخصصة لدراسة سطح القمر، يرى علماء أن الفوهة الناتجة قد توفر بيانات مفيدة حول طبيعة التربة والمواد السطحية وكيفية استجابتها للاصطدامات.

وتكتسب هذه البيانات أهمية إضافية مع تكثيف الولايات المتحدة استعداداتها للعودة إلى القمر والعمل على إنشاء وجود بشري أكثر استدامة هناك خلال السنوات القادمة.

ويرى خبراء أن دراسة الاصطدامات القمرية، سواء الطبيعية أو الناتجة عن مهمات فضائية، يمكن أن تساعد في تحسين فهم مخاطر البيئة القمرية وتطوير تقنيات التخطيط للهبوط والمنشآت المستقبلية.

وقال المسؤول السابق في ناسا مايك غولد، إن الحادثة يمكن النظر إليها باعتبارها خسارة صغيرة لشركة «سبيس إكس»، لكنها قد تمثل فرصة مهمة للعلوم القمرية، في إشارة إلى القيمة العلمية غير المتوقعة للبيانات التي خلفها الاصطدام.

وتواصل المركبات المدارية دراسة سطح القمر، فيما يراقب العلماء موقع الفوهة الجديدة للحصول على مزيد من المعلومات حول تأثير الاصطدامات الحديثة على البيئة القمرية.