تأهل التعاون إلى دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه ضمك بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب نادي ضمك بمحافظة خميس مشيط، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.



افتتح التعاون التسجيل عن طريق المغربي عبدالرزاق حمدالله من ركلة جزاء عند الدقيقة (45+1)، لينهي الشوط الأول متقدماً بهدف دون مقابل.



وفي الشوط الثاني، عزز راكان الطليحي تقدم التعاون بتسجيله الهدف الثاني عند الدقيقة (55)، قبل أن يضيف سيف رجب الهدف الثالث عند الدقيقة (77)، لتنتهي المواجهة بفوز التعاون بثلاثية نظيفة.



وبهذه النتيجة، حجز التعاون مقعده في دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما ودّع ضمك منافسات البطولة من دور الـ32.