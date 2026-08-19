أصدرت شركة نادي الهلال بياناً رسمياً أكدت فيه تمديد عمل مجلس الإدارة الحالي برئاسة الأمير نواف بن سعد لمدة 90 يوماً تبدأ من 17 يوليو 2026.



وجاء القرار عقب إعلان وزارة الرياضة البدء في المرحلة الثانية من مشروع الاستثمار والتخصيص، بنقل ملكية 25% من أسهم المؤسسات غير الربحية لأندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي إلى صندوق الاستثمارات العامة وحلّ مجالس إداراتها.



وأوضحت الشركة أن المجلس سيواصل مهامه الإستراتيجية والإشرافية وتعاقدات النادي كالمعتاد خلال فترة التمديد.



ويختلف نموذج ملكية الهلال عن باقي الأندية، إذ تبلغ حصة شركة المملكة القابضة 70% مقابل 30% لصندوق الاستثمارات العامة، بينما يملك الصندوق 100% من النصر والاتحاد والأهلي.



ومن المقرر الإعلان عن تشكيل مجلس الإدارة الجديد خلال الأشهر الثلاثة القادمة.