كشفت مصادر خاصة لـ«عكاظ» أن المرحلة القادمة من ملف ملكية أندية صندوق الاستثمارات العامة الأربعة، النصر والهلال والاتحاد والأهلي، تتجه إلى طرح نسبة 75% من ملكية الشركات الرياضية للأندية أمام الاستحواذ، بعد انتقال نسبة 25% التي كانت تخص المؤسسات غير الربحية إلى ملكية صندوق الاستثمارات العام مع الإبقاء على نسبة 25% لصندوق الاستثمارات العامة.



وأوضحت المصادر أن نادي الهلال، رغم الإعلان خلال الأشهر الماضية عن اتفاقية تتعلق بملكية شركة النادي، إلا أن نقل الملكية لم يتم حتى الآن، بسبب تأخر بعض الإجراءات المرتبطة بين المالك الجديد وصندوق الاستثمارات العامة.



وفيما يخص نادي النصر، كشفت المصادر عن التقدم بملف موحد للاستحواذ على النادي، يضم خمس جهات، من بينها شركة تابعة للنجم العالمي كريستيانو رونالدو، وشركة تابعة لمجموعة إبراهيم المهيدب، إلى جانب شركة الوسائل السعودية، وشركة لمال القابضة، وشركة تتبع للمستثمر الأمريكي الذي يملك نادي ميلان الإيطالي.



وبحسب المصادر، فإن ملف النصر يخضع للدراسة حالياً، على أن تتضح خلال الفترة القادمة تفاصيل أكثر بشأن مسار الملف والجهة التي ستتولى الاستحواذ، وما إذا كانت الجهات الخمس ستواصل تقدمها ضمن الملف الموحد.



أما فيما يتعلق بالاتحاد والأهلي، فلا تزال الصورة غير مكتملة بشأن آلية الاستحواذ على حصص الملكية، وسط ترقب لما ستسفر عنه الإجراءات خلال اليومين القادمين، وما سيتم الإعلان عنه رسمياً في هذا الملف. وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه ملف ملكية أندية الصندوق مرحلة جديدة، مع توجه نحو تحديد ملاك جدد للحصص المطروحة، والإبقاء على نسبة 25% لصندوق الاستثمارات العامة.