في ليلةٍ ستبقى عالقة في ذاكرة الكرة السعودية، ارتفعت راية الوطن، وتعالت أصوات الفرح، وعانق نجوم منتخبنا الوطني الذهب بعد التتويج بكأس الخليج العربي في نسخته الـ27.

مبروك لقيادتنا الرشيدة، ومبروك لشعب المملكة، ومبروك لكل سعودي عاش لحظة التتويج وردد بكل فخر: هذا الأخضر.. هذا منتخب الوطن.

لم تكن بطولة عابرة، ولم يكن طريقها مفروشًا بالورود، لكنها كانت بطولة كشفت معدن الرجال. واجه الأخضر التحديات والضغوط، وتعامل مع كل مباراة بروح مختلفة، حتى وصل إلى الموعد الكبير وهو يعرف أن النهائيات لا تعترف إلا بمن يقاتل حتى صافرة النهاية.

وهذا ما فعله أبطالنا.

قاتلوا من أجل الشعار، ركضوا والتحموا وصبروا، ولم يبحث أحد منهم عن مجد شخصي، لأن الهدف كان أكبر من الجميع: أن تنتصر السعودية وأن يفرح الوطن.

يا سعودي.. ما شاء الله!

عبارة تختصر الكثير من المشاعر، وتصف منتخبًا استعاد في اللحظات الحاسمة شخصيته وهيبته وروحه. فالبطولات لا تُحسم بالأسماء وحدها، وإنما بالشخصية والإصرار والقدرة على التعامل مع الضغط، وهذا ما ظهر على الأخضر عندما أصبحت البطولة على المحك.

ولا يمكن الحديث عن هذا الإنجاز دون إنصاف الجهاز الفني، الذي كان شريكًا رئيسيًا في الوصول إلى منصة التتويج والتعامل مع الإصابات والمتغيرات، والأهم اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب.

ولا ننسى الجماهير السعودية؛ الرقم الصعب والشريك الدائم في الإنجازات. حضرت، وساندت، وغنت للوطن، وحولت المدرجات إلى لوحة خضراء، ومنحت اللاعبين دفعة إضافية في اللحظات التي احتاج فيها الأخضر إلى صوت جماهيره.

وخلف هذا المشهد الرياضي الجميل تقف رؤية وطن جعلت الرياضة جزءًا من مشروع سعودي كبير، ورفعت سقف الطموحات، حتى أصبح الرياضي السعودي يدخل المنافسات وهو يبحث عن الإنجاز، لا عن مجرد المشاركة.

الرياضة السعودية تعيش مرحلة تاريخية، وما نشاهده من دعم واهتمام وتطور يؤكد أن القادم يجب أن يكون أكبر، وأن كل بطولة تتحقق ينبغي أن تكون بداية لطموح جديد.

ولهذا، فإن كأس الخليج الـ27 ليست نهاية الحكاية.

الكأس محطة.. والطموح السعودي لا يعرف التوقف.

نريد أن تكون هذه البطولة بداية لمرحلة جديدة للأخضر؛ مرحلة تُبنى على الثقة والاستقرار والعمل، وتمنح هذا الجيل المزيد من القوة والخبرة قبل الاستحقاقات المقبلة.

اليوم نحتفل، وغدًا يبدأ العمل من جد.