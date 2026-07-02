تعلن الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية لحاملي شهادة الثانوية العامة الـ(70) بكلية الملك فهد الأمنية للعمل بعد التخرج في أحد القطاعات الأمنية، خلال الفترة من يوم السبت 19/ 1/ 1448هـ الموافق 4/ 7/ 2026م الساعة العاشرة صباحًا، حتى يوم الأربعاء 23/ 1/ 1448هـ الموافق 8/ 7/ 2026م الساعة العاشرة صباحًا.

ويتم استقبال طلبات المتقدمين عبر منصة (أبشر توظيف) التابعة لوزارة الداخلية، وفق المواعيد المحددة، مع الالتزام بالشروط والمتطلبات المعلنة للقبول في البرنامج.

ويُعد برنامج بكالوريوس العلوم الأمنية أحد أهم المسارات التعليمية في منظومة وزارة الداخلية، إذ يهدف إلى تأهيل جيل جديد من الضباط القادرين على التعامل مع التحديات الأمنية الحديثة، من خلال مناهج متخصصة تشمل الأمن السيبراني، وإدارة الأزمات، والتحقيق الجنائي، والأنظمة القانونية، إضافة إلى التدريب العملي في بيئات تحاكي الواقع الأمني.