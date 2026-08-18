تدخل وثيقة التأمين التعاوني تجاه الغير ضمن المتطلبات الأساسية للحصول على ترخيص المديرية العامة للدفاع المدني لممارسة الأنشطة عالية الخطورة وإدارة الأماكن المكتظة، على أن يُطبّق الإلزام على مراحل تشمل أنشطة اقتصادية وتجارية وترفيهية وصحية.

وأعلنت هيئة التأمين، بالتعاون مع الدفاع المدني، إطلاق الوثيقة بموجب قرار مجلس الوزراء لتغطية المسؤولية المدنية للمنشآت عن الأضرار الجسدية والمادية التي قد تلحق بالزوّار والمرتادين نتيجة الحوادث داخل المواقع المشمولة.

وتحفظ الوثيقة حقوق المتضررين، وتساعد المنشآت على مواجهة الأعباء المالية والتشغيلية الناتجة عن الحوادث، فيما تتفاوت قيمة التعويض بحسب طبيعة النشاط ومستوى المخاطر، ووفق الشروط والاستثناءات المحددة في الوثيقة.

وقال رئيس هيئة التأمين المهندس ناجي التميمي: إن التأمين يساعد المنشآت على إدارة المخاطر والحد من الآثار المالية للحوادث، ويعزّز قدرتها على الاستمرار والتعافي، بما يدعم استقرار الأعمال وجودة الخدمات ويرفع مستوى الثقة في البيئة الاستثمارية بالمملكة.

ودعت الهيئة أصحاب المنشآت والأماكن المكتظة والأنشطة عالية الخطورة إلى الحصول على الوثيقة من شركات التأمين المرخصة، والاطلاع على تفاصيلها وأحكامها عبر موقعها الإلكتروني.