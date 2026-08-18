تشهد معارض وصالات بيع السيارات في الطائف، حالة من العشوائية، بعد امتداد عمليات بيع وشراء المركبات إلى الطرق والشوارع المحيطة، ما تسبب في إشغالها وعرقلة الحركة المرورية وتكدس المركبات، وسط مطالب بإعادة تنظيم النشاط وتكثيف الرقابة على المواقع المخالفة.

وقال محمد أحمد، أحد زوار الطائف، إنه فوجئ بازدحام مروري في الشارع المؤدي إلى طريق الجنوب، رغم أن المسافة قصيرة، مشيراً إلى أن عبور الطريق استغرق أكثر من ساعتين، بعد أن كان متجهاً إلى منطقة الباحة.

وأوضح عبدالله العتيبي، أن معارض السيارات بحاجة إلى موقع جديد وأكثر تنظيماً، في ظل الإقبال الكبير على عمليات البيع والشراء، التي أصبحت مصدر دخل لكثير من ممارسي هذا النشاط.

وطالب ناصر السفياني، بإعادة تنظيم مواقع معارض السيارات، ومنع تجاوز النشاط حدود المعارض والصالات إلى الطرق والشوارع، بما يسهم في الحد من الازدحام وتحسين انسيابية الحركة المرورية، إلى جانب تكثيف الرقابة على المواقع المخالفة.