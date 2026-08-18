ينتظر سكان حي التعاون التابع لبلدة الطلحة شمال محافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير، استكمال الخدمات الأساسية لحيهم، التي تشمل السفلتة والإنارة والأرصفة والصرف الصحي وخدمة توصيل المياه، مؤكدين أن المحافظة حظيت بهذه الخدمات منذ سنوات، فيما لا يزال حي التعاون ينتظر وصولها.

وذكر كل من صالح علي قرحش، وسالم أحمد ربيث، وسفر آل عرام، وعلي صالح آل منصور، في حديثهم لـ«عكاظ»، أنهم يطالبون باستكمال جميع الخدمات، رغم طرح مطالبهم منذ فترات طويلة، مشيرين إلى أن الحي يتبع لمحافظة ظهران الجنوب، ويقع على مسافة 15 كيلومتراً شمالاً، ويسكنه مواطنون منذ عشرات السنين.

وأكد الأهالي ضرورة إكمال جميع الخدمات للحي، لافتين إلى حاجته أيضاً إلى برج للاتصالات، في ظل انعدام شبكة الاتصال داخل المنازل، الأمر الذي أصبح يشكل معاناة للسكان، خصوصاً مع ارتباط التعليم بالإنترنت وتطبيق التعليم المدمج في المدارس، واعتماد الطلاب على الإنترنت للدخول إلى منصة «مدرستي».

وطالب الأهالي هيئة الاتصالات بالتدخل العاجل لتحسين خدمة الاتصالات والإنترنت في الحي، مؤكدين أن توفر الخدمة يسهم في تمكين السكان من الاستفادة من مختلف الخدمات الإلكترونية، مشيرين إلى أن أقرب برج للاتصالات يبعد مسافة بعيدة جداً عن الحي.

كما طالب السكان باستكمال أرصفة الشوارع، التي تنعدم في الحي بالكامل، مؤكدين أن استكمال الخدمات الأساسية من شأنه تحسين مستوى المعيشة وتلبية احتياجات المواطنين الذين يسكنون الحي منذ سنوات طويلة.