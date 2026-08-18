تأهلت فرق الهلال والرياض والقادسية والفيحاء إلى دور الـ16 من منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزها على الرائد والزلفي والطائي والعدالة، ضمن منافسات دور الـ32.



فعلى ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة، فاز الهلال على الرائد بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة، وسجل روبن نيفيز هدفَي الهلال، الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 14، فيما أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 80.



وفي مواجهة أخرى ضمن الدور ذاته، تأهل الفيحاء بعد فوزه على العدالة بهدفين دون مقابل، سجلهما هوغو مورا في الدقيقتين 40 و45+2.



وعلى ملعب نادي الزلفي، تغلب الرياض على مضيفه الزلفي بهدفين دون مقابل، سجلهما لياندرو أنتونيس في الدقيقتين 25 و76.



وفي حائل، تغلب القادسية على مضيفه الطائي بخمسة أهداف دون مقابل، سجلها ريتيغي في الدقيقتين 16 و45، وبونسو باه في الدقيقة 34، ومحمد القحطاني في الدقيقة 46، وألفاريز في الدقيقة 90+3.



ومن المقرر أن تُجرى قرعة دور الـ16 من منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين (الخميس) القادم، عند الثالثة عصراً.