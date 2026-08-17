أبدى حارس الأهلي عبدالرحمن الصانبي سعادته بمواصلة فريقه مشواره في كأس خادم الحرمين الشريفين، عقب تجاوز الأنوار، مؤكداً أن الظروف المناخية زادت من صعوبة المواجهة، في الوقت الذي نجح الفريق الأهلاوي في حسم بطاقة التأهل خلال الشوط الثاني.



وقال الصانبي في تصريحات فضائية عقب المباراة: «ما كنا قادرين نتنفس بسبب الجو»، مشيراً إلى أن لاعبي الأهلي تحدثوا في ما بينهم خلال فترة الاستراحة عن ضرورة رفع مستوى التركيز والجدية أمام المنافس.



وأضاف: «بين الشوطين تكلمنا مع بعض بأن الخصم راح يعطي 1000% لأنه قدام الأهلي»، في إشارة إلى إدراك اللاعبين الدافع الكبير الذي يملكه الأنوار في مواجهة أحد أبرز أندية الكرة السعودية، خصوصاً في مباراة إقصائية لا تقبل التعويض.



وعن ظهوره مع الفريق وطموحاته خلال المرحلة القادمة، قال الصانبي: «الحمد لله اجتهدت وربي أكرمني، وأنا متفائل إن عندي أكثر»، مؤكداً رغبته في استثمار الفرص التي يحصل عليها ومواصلة تطوير مستواه.



وتكشف أرقام الصانبي عن تطور واضح في حضوره مع الأهلي، إذ شارك في 17 مباراة بدوري المحترفين خلال المواسم الثلاثة الماضية، منها 15 مباراة أساسياً، بإجمالي 1444 دقيقة، وخرج بشباك نظيفة في 4 مباريات، فيما بلغت نسبة تصدياته الإجمالية نحو 70.6%.



وشهد الموسم الماضي 2025-2026 أفضل أرقام الحارس البالغ من العمر 25 عاماً في دوري روشن، بعدما شارك أساسياً في 8 مباريات بواقع 720 دقيقة، واستقبل 7 أهداف فقط، وحافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات، وحقق 13 تصدياً، فيما سجل الأهلي 7 انتصارات خلال المباريات الثماني التي شارك فيها الصانبي أساسياً.



وتدرج حضور الصانبي مع الفريق الأول في الدوري، إذ خاض مباراة واحدة موسم 2023-2024، ثم شارك في 8 مباريات موسم 2024-2025، قبل أن يخوض 8 مواجهات أخرى في موسم 2025-2026، ليواصل الحارس السعودي البحث عن مساحة أكبر للمشاركة والمنافسة على حماية العرين الأهلاوي.



وجاءت مشاركته أمام الأنوار لتمنحه فرصة جديدة لإثبات حضوره، في موسم ينتظر فيه الأهلي عدداً من الاستحقاقات المحلية والقارية والدولية، وسط سعي الصانبي إلى تعزيز موقعه في حسابات الجهاز الفني وتأكيد جاهزيته متى ما احتاجه الفريق.