تتواصل اليوم (الثلاثاء)، منافسات دور الـ32 في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بإقامة خمس مواجهات قوية، وسط طموحات كبيرة من الأندية لتحقيق الانتصار وحجز بطاقة العبور إلى دور الـ16.

وتنطلق المواجهات عند الساعة 7:05 مساءً، حينما يستضيف الأخدود نظيره الخليج على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران، في لقاء يدخل فيه الفريقان بطموح مشترك يتمثل في تحقيق الفوز وتجنّب الحسابات المعقدة، إذ لا مجال للتعويض في مواجهات الكؤوس.

ويلتقي الجبلين والاتفاق على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل، الساعة 7:15 مساءً، في مواجهة يسعى خلالها كل طرف إلى فرض أسلوبه وحسم بطاقة التأهل، وسط رغبة كبيرة في مواصلة المشوار والوصول إلى مراحل متقدّمة من البطولة.

ويستضيف استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة مواجهة النجمة والاتحاد الساعة 7:15 مساءً، إذ يبحث النجمة عن تسجيل حضور قوي أمام منافس يملك خبرة كبيرة في المنافسات المحلية والقارية، بينما يدخل الاتحاد اللقاء بهدف تجاوز هذه المحطة ومواصلة رحلة المنافسة على لقب كأس الملك رغم البداية غير الموفقة في دوري روشن.

وتتواصل المواجهات بلقاء يجمع الفيصلي ونيوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية الساعة 9:00 مساءً، في مواجهة تحمل طموحات متقاربة، إذ يطمح كل فريق إلى تقديم المستوى الذي يقوده نحو حسم بطاقة التأهل، في لقاء قد تحسم تفاصيله الصغيرة هوية المتأهل.

وتختتم مباريات الليلة بمواجهة منتظرة تجمع الدرعية والنصر، الساعة 9:00 مساءً على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، في لقاء يفرض نفسه كأحد أبرز المواجهات في دور الـ32، إذ يتطلع الدرعية إلى تحقيق مفاجأة أمام أحد أبرز الأندية السعودية، فيما يسعى النصر إلى تأكيد حضوره وحسم التأهل مبكراً دون الدخول في حسابات إضافية.

وتحمل مواجهات كأس الملك دائماً طابعاً مختلفاً عن مباريات الدوري، فالمباراة الواحدة قد تكتب نهاية مشوار فريق وتفتح الطريق أمام آخر لمواصلة الحلم، وهو ما يجعل المباريات اليوم مفتوحة على جميع الاحتمالات، ويمنح الجماهير موعداً كروياً حافلاً بالإثارة والندية.