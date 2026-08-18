اطّلع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، على استعدادات الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة لانطلاقة العام الدراسي الجديد 1448هـ، وذلك خلال استقباله مدير عام التعليم ماجد عبدالرحمن القعير.

وتضمّن التقرير برامج استقبال الطلاب والطالبات، وتهيئة البيئة التعليمية، وجاهزية المباني المدرسية، فيما استمع إلى شرح عن نظام التعليم العام ومستهدفاته وأطره التنظيمية، الهادفة إلى تعزيز الحوكمة ورفع جودة مخرجات التعليم وكفاءة البيئة التعليمية.

وأكد أمير تبوك أهمية التكامل بين الإدارة والمدرسة والأسرة، وتوفير بيئة تعليمية جاذبة، والاهتمام بجودة مخرجات العملية التعليمية، مشيدًا بدعم القيادة لقطاع التعليم.