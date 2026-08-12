شكا عدد من المواطنين والمستثمرين في الطائف، من تزامن تنفيذ مشروع تابع لشركة المياه مع ذروة الموسم السياحي والإجازة الصيفية، مؤكدين أن أعمال الحفريات تسببت في إرباك الحركة المرورية، وأثرت على وصول الزوار إلى المحلات والأنشطة التجارية والسكنية، ما تسبب في خسائر مالية لعدد من المستثمرين.

وتشهد الطائف خلال الفترة الحالية إقبالاً سياحياً كبيراً، إذ تجاوزت نسب إشغال المواقع الريفية والسياحية 90%، وهو ما جعل المستثمرين يعوّلون على الموسم الصيفي لتحقيق عوائدهم السنوية.

وقال زابن ميشع الروقي: إن الحفريات التي بدأت قبل أيام بمحاذاة مدخل المحافظة بعد «كوبري الدهاس» أغلقت بعض المداخل، ما زاد من معاناة الأهالي والزوار في التنقل، خصوصاً مع كثافة الحركة خلال موسم الصيف.

وأوضح سلطان علي العتيبي، أن المشروع أدى إلى تراجع الإقبال على المحلات التجارية بسبب غياب المداخل المباشرة، فيما طالب نايف الروقي، بجدولة أعمال الحفريات خارج موسم الإجازات لتجنب الازدحام وتأثيرها على الحركة التجارية والسياحية.

وأشار عبدالله عتيق العضياني إلى أن نشاطه التجاري تكبد خسائر، فيما أكد محمد العتيبي، أن أعمال الحفريات مع بداية الموسم الصيفي انعكس سلباً على الحركة التشغيلية للمحافظة، وطالب مواطنون بتنفيذ مثل هذه المشاريع في أوقات لا تتزامن مع مواسم الذروة السياحية، حفاظاً على انسيابية الحركة ودعماً للأنشطة الاقتصادية.

خطط معتمدة وزمنية

من جهتها، أوضحت شركة المياه الوطنية لـ«عكاظ»، أنها تحرص على الأخذ بملاحظات العملاء وتحسين مستوى خدماتها، مبينة أن المشروع يأتي ضمن خططها لرفع التغطية بالخدمات المائية وتعزيز العمليات التشغيلية في محافظة الطائف، وسيسهم بعد اكتماله في دعم محطات التعبئة بمراكز شمال الطائف وأحياء العرفاء، مؤكدة أن التنفيذ يتم وفق خطة زمنية معتمدة وبعد استكمال جميع التصاريح والإجراءات النظامية.