كشف المتحدث باسم النادي الأهلي ماجد الفهمي عدداً من الملفات المتعلقة بالفريق الأول لكرة القدم، وفي مقدمتها كواليس استقالة المدرب الألماني ماتياس يايسله، ومستقبل بعض اللاعبين، وتحركات النادي في سوق الانتقالات، مؤكداً أن العمل تضاعف خلال الأسبوعين الماضيين لاستكمال احتياجات الفريق والمنافسة بقوة على جميع البطولات.



وقال الفهمي، خلال ظهوره في برنامج «دورينا غير»، إن يايسله ظل بعد عودة بعثة الفريق إلى جدة يستفسر عن أوضاع الملعب والتدريبات والترتيبات المتعلقة بالفريق، قبل أن تُفاجأ الإدارة بتقديمه استقالته، مشيراً إلى أن النادي لا يرغب في العودة للحديث عن الماضي، وأن الإدارة قدمت للمدرب الألماني كل ما يمكن لتلبية متطلباته، إلا أنه فضّل الرحيل.



وأوضح أن الأهلي تحرك سريعاً بعد استقالة يايسله للتعاقد مع جهاز فني يتوافق مع النهج والأسلوب الذي كان يسير عليه الفريق، مشدداً على أن خيارات النادي في سوق الانتقالات ما زالت مفتوحة لاستكمال جميع المتطلبات الفنية، وسدّ الخانات التي يحتاجها الفريق قبل الاستحقاقات القادمة.



وحول رحيل الثنائي رياض محرز وفرانك كيسيه، أكد الفهمي أن القرار كان «فنياً بحتاً» وليس لأسباب مادية، وأن مغادرتهما جاءت بناءً على قرار من يايسله، نافياً أن يكون للمدير الرياضي روي بيدرو أي دور في قرار الاستغناء عنهما.



ودافع الفهمي عن عمل بيدرو، موضحاً أن جميع التعاقدات التي أبرمها الأهلي خلال الفترة الماضية عُرضت على يايسله وحصلت على موافقته، وأن المدير الرياضي لا يملك صلاحية فرض أي لاعب على المدرب، مشيراً إلى أن العمل الذي يقدمه بيدرو حالياً «مضاعف» في سبيل تجهيز الفريق بالصورة المطلوبة.



وفي ما يتعلق بإمكانية عودة كيسيه إلى صفوف الأهلي، اكتفى الفهمي بالتأكيد على أن النادي في حالة مفاوضات مع عدد من اللاعبين، وأن كل لاعب غادر سيتم تعويضه، مضيفاً: «ماضون في سدّ كل الخانات»، في إشارة إلى استمرار التحركات الأهلاوية لإغلاق الملفات الفنية المتبقية.



وحسم الفهمي مستقبل الحارس السنغالي إدوارد ميندي، مؤكداً استمراره مع الفريق، فيما أشار إلى أن ملف الفرنسي إنزو ميو سيتم حسمه قريباً، لافتاً إلى أن سياسة النادي تقوم على الاستقرار والمحافظة على العناصر التي يحتاجها الفريق، وأن «كل لاعب يحتاجه النادي الأهلي سوف يستمر».



وتطرق الفهمي إلى حالة الظهير علي مجرشي، مؤكداً أن اللاعب يمر بظروف خاصة، وطالب الجميع بالابتعاد عن تداول تفاصيل ما يمر به احتراماً لخصوصيته.



وعن الأجواء داخل الفريق، بعث الفهمي برسالة طمأنة إلى جماهير الأهلي، مؤكداً أن الفريق متماسك وأن اللاعبين يعيشون حالة من الحماس قبل انطلاق المنافسات، حتى أنهم يرددون أهازيج النادي داخل غرفة الملابس اشتياقاً للجماهير، ويتحدثون بفخر كبير عن البطولات التي حققوها بقميص الأهلي، رغم امتلاك عدد منهم سجلاً حافلاً بالألقاب والإنجازات العالمية.



وأكد أن العمل داخل النادي تضاعف خلال الأسبوعين الماضيين، وأن المسؤولية مشتركة بين جميع العاملين، مشدداً على أن الأهلي سيدخل كل بطولة بهدف المنافسة عليها، وقال: «أي بطولة سيلعب فيها الفريق فهو مؤهل لحصادها».



واختتم الفهمي حديثه برسالة إلى المدرج الأهلاوي، مؤكداً أن الإدارة تستمد قوتها من جماهير النادي، وقال: «الإدارة لا تتنفس إلا من خلال الجمهور.. اطمئنوا، فالأهلي سيكون صاحب تاريخ كبير هذا الموسم».