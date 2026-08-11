تحول خروج صديقتين لتناول وجبة غداء هادئة في أحد أشهر المجمعات التجارية بالقاهرة إلى قضية رأي عام أشعلت منصات التواصل الاجتماعي في مصر، عقب تصرف مفاجئ من مدير مطعم شهير أثار موجة غضب عارمة.

بدأت الواقعة داخل فرع مطعم شهير، في أحد المولات بالقاهرة، عندما توجهت إحدى السيدتين بعد الوضوء إلى زاوية بعيدة تماماً عن حركة الزبائن والطاولات لأداء صلاة الظهر دون إزعاج.

لكن الهدوء لم يدم طويلاً، إذ تفاجأت السيدة بمدير الفرع يتدخل بحزم محاولاً منعها من إتمام صلاتها، قبل أن يتطور الموقف إلى مشادة كلامية حادة مع صديقتها، طلب خلالها المدير منهما مغادرة المطعم فوراً والتوجه إلى المصليات المخصصة داخل المركز التجاري، وهو ما اعتبرته السيدتان «تصرفاً غير لائق وإهانة غير مبررة».

لم يقف الأمر عند حدود المطعم، حيث نشرت إحدى السيدتين تفاصيل ما جرى عبر حسابها، ليتمدد المنشور كالنار في الهشيم ويتحول إلى سجال ساخن حول حدود أداء الصلاة في الأماكن العامة والمتاجر. وانقسم المتابعون إلى جبهتين: الأولى طالبت بمقاطعة المطعم ومحاسبة الإدارة على ما اعتبروه تضييقاً على شعيرة دينية، بينما رأت الجبهة الأخرى أن الالتزام بالتعليمات وجودة تنظيم المساحات داخل «المول» أمر واجب الاحترام، وكان بالإمكان تفادي الأزمة بهدوء.

وأمام حالة الغضب المتصاعدة، سارعت إدارة المطعم إلى التدخل لإطفاء الحريق الرقمي، وأصدرت بياناً رسمياً قدمت فيه اعتذاراً صريحاً للسيدتين، مؤكدة أن ما حدث يعد تصرفاً فردياً لا يعبر إطلاقاً عن سياساتها.

وكشفت الإدارة أن الموظف المعني حديث العهد بالعمل ولم يتجاوز أسبوعين ولا يزال في فترة الاختبار، معلنة إيقافه الفوري عن العمل وإحالته للتحقيق. وفي خطوة عملية لامتصاص الأزمة، أعلن القائمون على المطعم التنسيق مع إدارة المول لتخصيص مساحة خاصة للصلاة داخل المطعم لضمان عدم تكرار الواقعة.