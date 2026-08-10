في ليلة استثنائية خطفت الأنظار ضمن فعاليات مهرجان «مالمو» في السويد، أشعلت النجمة اللبنانية ميريام فارس المسرح بحفل جماهيري حاشد امتلأ بالمفاجآت واللقطات العفوية التي تصدرت حديث الساعات الماضية.

لفتت ميريام الأنظار منذ لحظة إطلالتها الأولى مرتدية «شورت» أسود جريئاً مزيداً بالريش وحزام فضي عريض، مع ظهورها في بعض الأوقات بالطربوش الأحمر الشهير. لكن الإطلالة الثانية فجرت موجة من التعليقات الطريفة عندما تألقت بفستان أسود أنيق بفتحات جانبية، واعتمدت معه حذاءً بكعب عالٍ وعريض للغاية وصفه المتابعون مازحين بأنه «أطول من برج تورنينغ تورزو الشهير في مالمو»!

ووسط تفاعل جماهيري غير مسبوق للجاليات العربية، تحولت خشبة المسرح إلى مساحة من البهجة عندما دعت ميريام فارس معجبة عراقية للصعود بجانبها، لتدخلا معاً في «تحدي رقص الشعر» وسط صيحات وتصفيق صاخب من الجمهور الحاضر.

ولم تنتهِ اللقطات العفوية عند هذا الحد، إذ شارك طفلا النجمة اللبنانية جايدن ودايف في توزيع الطرابيش الحمراء على الفرقة والجمهور، بينما وجهت ميريام تحية خاصة لكل حاملي الأعلام العربية الذين ملؤوا ساحة الحفل.

ويأتي هذا التوهج الجماهيري في السويد ليُتوج أحدث أعمال ميريام فارس الغنائية بعنوان «ما بتعرفني»، والتي طرحتها عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب» ومختلف المنصات الرقمية، وهي من كلمات أحمد ماضي، وألحان يحيى الحسن، وتوزيع هاني محجوب، وميكس وماستر جورج صبحي.