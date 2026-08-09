كشف الفنان المصري توفيق عبد الحميد عن الأسباب التي جعلته يعتزل التمثيل، مؤكدًا أن حالته الصحية فرضت عليه التوقف عن العمل بعد أن أثرت مشكلة الانزلاق الغضروفي على قدرته على الحركة وأصبحت عملية المشي أكثر صعوبة، ما دفعه إلى استخدام كرسي متحرك.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية بالتلفزيون المصري أن العودة إلى تصوير الأعمال بصورة منتظمة لم تعد مناسبة لظروفه الحالية، لكنه قد يفكر في المشاركة إذا عرض عليه دور يتلاءم مع قدرته على الحركة وطبيعة وضعه الصحي.

وأشار توفيق إلى أن الابتعاد عن التمثيل لم يكن قرارًا سهلًا بالنسبة إليه، خاصة أن علاقته بالفن بدأت منذ سنوات الدراسة واستمرت خلال الجامعة ثم معهد الفنون المسرحية، قبل أن تتحول إلى رحلة طويلة أصبح خلالها التمثيل جزءًا أساسيًا من حياته.

ورغم ابتعاده، أكد الفنان أن شغفه بالمهنة لم يتغير وأكثر ما يفتقده هو الوقوف أمام الجمهور، لافتًا إلى خصوصية المسرح بالنسبة إليه بسبب المواجهة المباشرة بين الفنان والمتلقي التي تمنح العرض إحساسًا مختلفًا وتفاعلًا لا توفره الشاشة.

واختتم توفيق حديثه بالتأكيد على أنه لا يزال محبًا للتمثيل ويفتقده، لكنه يتعامل مع ظروفه الحالية وفق ما تسمح به قدرته الصحية والحركية.