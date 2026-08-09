بيونسيه تنتصر في تركيا.. القضاء يحسم معركة «اسمها» ضد محاولات استغلاله تجاريًا

حققت نجمة الغناء الأمريكية العالمية بيونسيه انتصارًا قضائيًا في تركيا، بعدما حسمت المحكمة العليا لصالحها سلسلة من الدعاوى التي رفعتها ضد شركات وأفراد حاولوا تسجيل اسمها كعلامة تجارية من دون الحصول على موافقتها.

وأظهرت وثائق قضائية أن بيونسيه لجأت إلى القضاء التركي للاعتراض على محاولات تسجيل اسمها تجاريًا من جانب أطراف أخرى، في قضايا استمرت أمام درجات التقاضي المختلفة قبل وصولها إلى المحكمة العليا.

ووفقًا للبيانات المسجلة في شبكة القضاء الإلكتروني التركية، حُسمت القضايا الأربع المرتبطة بالاسم لصالح الفنانة الأمريكية، إذ أصدرت الدائرة المدنية الحادية عشرة بالمحكمة العليا قرارات أكدت عدم قانونية تسجيل اسم (بيونسيه) كعلامة تجارية من جانب أطراف خارجية في ثلاث قضايا منفصلة.

وجاءت الأحكام، وفقًا لنصوص القرارات الصادرة عن وزارة العدل التركية، لتؤكد أحقية النجمة الأمريكية في الحماية القانونية لاسمها، في ظل الشهرة الواسعة التي اكتسبها على المستوى العالمي.

أما القضية الرابعة، فقد انتهت بصورة مختلفة، بعدما تراجع الطرف المدعى عليه عن طلب تسجيل العلامة التجارية، ما أدى إلى إغلاق الملف قبل صدور حكم نهائي بشأنه.

«بيونسيه».. اسم أول أم علامة مرتبطة بالنجمة؟

وخلال نظر إحدى القضايا، دفع الطرف المدعى عليه بأن كلمة (بيونسيه) ليست سوى الاسم الأول للفنانة، ولا يمكن اعتبارها بالضرورة إشارة حصرية إليها، محذرًا من أن منع استخدام الأسماء الأولى للشخصيات المعروفة في المجال التجاري قد يخلق سابقة قانونية تقيد استخدام تلك الأسماء.

إلا أن هذا الدفع لم يقنع المحكمة العليا، التي أخذت في الاعتبار الشهرة الاستثنائية التي ارتبط بها اسم بيونسيه عالميًا، وما يمكن أن يترتب على استخدامه تجاريًا من دون موافقتها من استغلال للقيمة التجارية المرتبطة باسمها وشخصيتها الفنية.

وبذلك، رسّخت الأحكام حماية الاسم من محاولات تسجيله كعلامة تجارية من جانب أطراف لا تربطهم علاقة قانونية بالفنانة، في إطار قواعد حماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية.

حماية «الاسم المشهور» في عالم العلامات التجارية

وتكتسب القضية أهمية تتجاوز اسم بيونسيه نفسها، إذ تعكس واحدة من أبرز الإشكاليات التي تواجه المشاهير والعلامات المرتبطة بشخصيات عامة، وهي الحدود الفاصلة بين الاسم الشخصي من جهة، والقيمة التجارية التي يكتسبها الاسم نتيجة الشهرة من جهة أخرى.

فالاسم الذي يتحول إلى عنصر أساسي في هوية فنان عالمي قد تصبح له قيمة اقتصادية مستقلة، خصوصًا عندما يرتبط بمنتجات أو خدمات أو أعمال فنية وتجارية، وهو ما يجعل تسجيله أو استغلاله من جانب أطراف أخرى محل نزاع قانوني.

وتسمح قوانين العلامات التجارية في العديد من الدول برفض أو إبطال تسجيلات قد تؤدي إلى تضليل الجمهور أو استغلال شهرة علامة أو اسم معروف أو الإضرار بحقوق صاحبه، مع اختلاف المعايير والإجراءات القانونية من دولة إلى أخرى.

انتصار قضائي جديد في معركة الملكية الفكرية

ويأتي انتصار بيونسيه في تركيا ضمن سياق أوسع من النزاعات القانونية التي يخوضها نجوم عالميون لحماية أسمائهم وصورتهم وهويتهم التجارية من الاستخدام غير المصرح به.

ولا تقتصر القيمة التجارية لأسماء النجوم العالميين على النشاط الموسيقي، إذ ترتبط في كثير من الحالات بعقود الإعلانات والأزياء ومستحضرات التجميل والمنتجات الاستهلاكية وغيرها من الأنشطة التي تجعل الاسم نفسه جزءًا من قيمة تجارية قابلة للحماية.

وفي الحالة التركية، انتهت ثلاثة من النزاعات الأربعة بحسم المحكمة العليا لمصلحة بيونسيه، بينما أُغلق الملف الرابع بعد تراجع الطرف الآخر عن طلب تسجيل الاسم، لتنتهي بذلك محاولات تسجيل (بيونسيه) كعلامة تجارية من جانب أطراف خارجية دون موافقتها.