رُفعت أعلام السعودية وباكستان وتركيا خارج مبنى البرلمان في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، اليوم (السبت)، في مشهد يعكس أبعاد الاتفاقية الدفاعية المشتركة التي وقعتها الدول الثلاث خلال «قمة مكة المكرمة للدفاع المشترك»، في قصر الصفا بمكة المكرمة، أمس (الجمعة).

وتنص الاتفاقية على اعتبار أي هجوم مسلح ضد أي دولة من الدول الثلاث هجوماً عليها جميعاً، بما يعزز مفهوم الردع الجماعي، ويرسخ التعاون الدفاعي والأمني بين السعودية وباكستان وتركيا.

ويأتي الاتفاق في إطار تعزيز التنسيق الدفاعي بين الدول الثلاث، وتطوير قدراتها على مواجهة التهديدات، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين.

ويجسد رفع الأعلام الثلاثة أمام البرلمان الباكستاني دلالة سياسية على عمق الشراكة الجديدة، التي تضع التعاون الدفاعي المشترك في إطار أكثر تكاملاً، وتؤكد أن أمن أي دولة من أطراف الاتفاق يرتبط بأمن شركائها.