أعلنت وزارة الخارجية البلغارية اليوم (السبت)، استدعاء سفيرة أوكرانيا، احتجاجاً على انفجار مسيّرة عند الحدود البلغارية مع رومانيا وعلى مقربة من خط أنابيب غاز ذي أهمية إستراتيجية.



جاء استدعاء وزيرة الخارجية فيليسلافا بيتروفا شاموفا للسفيرة الأوكرانية بعد إعلان وزارة الدفاع البلغارية أن الطائرة المسيّرة المعنية هي طائرة تمويه من طراز مايا تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية على نطاق واسع، مبينة أنه لا يوجد حالياً ما يشير إلى أن الحادثة كانت متعمدة.



وأفاد فريق الوزيرة شاموفا أنه من غير الممكن عقد الاجتماع قبل الإثنين لأن السفيرة أوليسيا إيلاشوك موجودة حالياً في كييف.



في المقابل، أكدت أوكرانيا أنها لم تتعمد استهداف بلغاريا متعهدةً بإجراء تحقيق، وبحسب ما قاله المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية جورجي تيخي للصحافيين، فإن بلاده على اتصال وثيق بالجانب البلغاري بهدف توضيح الظروف.



وأضاف المتحدث أن كييف تحقق في الواقعة وهي مستعدة بالكامل للتعاون مع صوفيا، معتبراً أن السبب الأول لكل الحوادث المماثلة هو الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا والمستمرة منذ خمسة أعوام والتي يجب وضع حد لها، على حد قوله.



من جهة أخرى، أعلنت القوات المسلحة الألمانية، اليوم، أنه تم رصد طائرتين مسيرتين تحلقان فوق قاعدة عسكرية ألمانية غرب البلاد في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد يومين فقط من العثور على طائرة مسيرة محملة بمتفجرات في أحد المطارات الرئيسية للشحن.



وذكرت قيادة القوات المشتركة الألمانية في بيان أن أجهزة المراقبة الأمنية في قاعدة الجيش الألماني بمدينة ميشرنيش رصدت طائرتين مسيرتين نحو الساعة 22:00 من يوم الخميس.