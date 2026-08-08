اندلع حريق قرب بلدة نييبلا في مقاطعة هويلفا بإقليم الأندلس جنوب غرب إسبانيا مساء أمس، وامتد حتى اليوم ليطال أكثر من 4 آلاف هكتار، وسط رياح قوية وتغيرات مستمرة في اتجاهها أعاقت جهود الإخماد.

وأوضح وزير الرئاسة والصحة والطوارئ في حكومة إقليم الأندلس أنطونيو سانز أن الحريق اندلع قرب بلدة نييبلا، على بُعد نحو 70 كيلومتراً من الحدود مع البرتغال، مشيراً إلى إجلاء نحو 70 شخصاً احترازياً، دون تسجيل أضرار في المناطق السكنية حتى الآن.

ويشارك أكثر من 275 عنصر إطفاء، بينهم 60 عنصراً من وحدة الطوارئ العسكرية، في عمليات مكافحة الحريق، بمساندة نحو 20 طائرة وعدد من المركبات الثقيلة.