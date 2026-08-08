أعلنت لجنة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم (السبت)، القوائم الأولية المترشحة لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد للدورة الانتخابية السادسة (2026-2030)، بعد انتهاء مرحلة فحص وتدقيق ملفات المترشحين، إذ اعتمدت قائمة بدر بن سليمان الرزيزاء، فيما قررت استبعاد خمس قوائم أخرى لعدم استيفائها الشروط المنصوص عليها. وأكدت اللجنة أن قائمة الرزيزاء هي الوحيدة التي اجتازت مرحلة الفحص الأولي.



وضمت قائمة الرزيزاء المعتمدة لؤي هشام مشعبي مرشحاً لمنصب نائب الرئيس، إلى جانب فهد عدنان عبدالرحمن المنصور، وسلمان عبدالله خالد السديري، وثامر عبدالله السعدون، وعمر عبدالرحمن علي الجريسي، ونيكولاس آرثر كاورد، وجيرارد ريتشارد رودي مرشحين لعضوية مجلس الإدارة.



وفي المقابل، قررت لجنة الانتخابات استبعاد قوائم شاكر بن سعود بن إبراهيم العصيمي، وخالد بن أحمد بن علي الغامدي، وأحمد بن حامد بن جابر الوادعي، وفهد بن عبدالعزيز بن محمد العقيلي، وحاتم بن عبدالحميد بن عبدالعزيز خيمي، بعد أن أظهر فحص الملفات عدم استيفاء بعض المرشحين في كل قائمة للشروط النظامية، وهو ما ترتب عليه استبعاد القائمة كاملة.



وبحسب قرارات اللجنة المنشورة، فإن قائمة شاكر العصيمي شهدت عدم استيفاء جميع المرشحين فيها للشروط، سواء مرشح الرئاسة أو نائب الرئيس أو أعضاء مجلس الإدارة، فيما جاءت حالات عدم الاستيفاء في القوائم الأخرى محددة في مرشحين بعينهم، إلا أنها أثرت على سلامة القائمة الانتخابية ككل.



وفي قائمة خالد الغامدي، أظهرت نتائج الفحص عدم استيفاء الغامدي، المرشح للرئاسة، للشروط، إلى جانب عدم استيفاء سعود بن حسين بن مهدي السبيعي المرشح لمنصب نائب الرئيس، فيما اجتاز بقية المرشحين الظاهرين في القائمة مرحلة الفحص.



أما قائمة أحمد الوادعي، فقد جاء عدم الاستيفاء متعلقاً بمرشح الرئاسة أحمد بن حامد بن جابر الوادعي، بينما حصل بقية أعضاء قائمته على قرار «مقبول»، ما أدى في النهاية إلى استبعاد القائمة لعدم اكتمال شروطها النظامية.



وفي قائمة فهد العقيلي، سجلت اللجنة عدم استيفاء مرشح الرئاسة فهد بن عبدالعزيز بن محمد العقيلي للشروط، إضافة إلى فهدة بنت خالد الشنيفي المرشحة لمنصب نائب الرئيس، فيما جاءت قرارات بقية أعضاء القائمة بالقبول.



كما استُبعدت قائمة حاتم خيمي بعد عدم استيفاء خيمي، مرشح الرئاسة، للشروط، إضافة إلى الدكتور سلطان بن صابر الحربي المرشح لمنصب نائب الرئيس، في حين اجتاز بقية أعضاء القائمة الفحص.



وتشير اللجنة في قرارات «غير مستوفٍ» إلى الأحكام النظامية المنظمة لشروط الترشح، وفي مقدمتها الفقرة (4) من المادة (26)، والفقرة (2) من المادة (33) من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، والمادة (13) من لائحة الانتخابات، وهي المواد المرتبطة بشروط الترشح لمنصب الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة. وسبق أن استندت لجنة الانتخابات إلى المواد ذاتها عند فحص ملفات انتخابات الدورة السابقة.



وبذلك تبقى قائمة بدر الرزيزاء القائمة الأولية الوحيدة المعتمدة في سباق رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل استكمال بقية مراحل العملية الانتخابية، وما يرتبط بها من فترات الطعون والتظلمات، وصولاً إلى إعلان القوائم النهائية وإجراء الانتخابات خلال الجمعية العمومية غير العادية المقررة في 30 أغسطس الجاري.