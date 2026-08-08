هل تتخيل أن تقودك كاميرات المراقبة للبحث عن عصابة محترفة، لتكتشف أن «العقل المدبر» وراء اختفاء ثروة ذهبية ليس سوى فأر صغير؟ في قصة أغرب من الخيال، تحولت جريمة سرقة غامضة في إحدى المدن الهندية إلى مغامرة طريفة بطلها قارئ صغير قرر أن يؤسس «خزانته الخاصة» بطريقته الفريدة.

بدأت فصول الحادثة المثيرة داخل متجر للمجوهرات في مدينة تومكور بولاية كارناتاكا الهندية، عندما لاحظ العاملون أثناء جرد المخزون اختفاء قطع ذهبية ثمينة تقدر قيمتها بنحو 12 ألف دولار، وشملت 10 خواتم وسلسلتين. وفي البداية، ساد القلق داخل المتجر وبدا الأمر وكأنه عملية سطو محكمة، مما دفع أصحاب المحل إلى تفحص تسجيلات كاميرات المراقبة بحثاً عن أي أثر يقود إلى السارق.

لكن المفاجأة الكبرى جاءت عندما وثقت إحدى الكاميرات مشهداً غير متوقع على الإطلاق؛ فأر صغير يظهر داخل المتجر حاملاً خاتماً ذهبياً براقاً بين أسنانه، قبل أن يتجه نحو فتحة ضيقة أسفل المكان ليختفي عن الأنظار.

ولم يكتفِ العاملون بمشاهدة اللقطات، بل قرروا تتبع مسار الفأر المشاغب والبحث في المنطقة التي اختفى فيها. وبعد تفتيش دقيق لجحر ضيق أسفل المتجر، كانت المفاجأة بانتظارهم حيث عثروا على المجوهرات المفقودة كاملة، لتعود القطع إلى خزينة صاحبها وينتهي اللغز بطريقة لم تكن في الحسبان.

وعلى الرغم من العناوين الطريفة التي أطلقت على الفأر لقب «لص الذهب»، إلا أن خبراء سلوك الحيوان يشيرون إلى أن هذا الوصف مجازي؛ فالفئران بطبيعتها تعتاد جمع الأشياء الصغيرة ونقلها إلى مخابئها، ولم تدرك أبداً قيمتها المادية أو تتعمد سرقتها. بل إن لمعان المجوهرات وحجمها الصغير هما ما جذب انتباه الفأر ليتعامل معها كأي جسم يمكن نقله إلى مكانه الآمن.

وهكذا، تحولت واقعة اختفاء غامضة إلى قصة طريفة، بطلها فأر صغير قرر ببساطة أن يزين جحره بأثمن المقتنيات!