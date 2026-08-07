تتجه أنظار العالم وملايين المتابعين حول أرجاء المعمورة، غداً (السبت)، نحو جزيرة «ماديرا» البرتغالية مسقط رأس الأسطورة كريستيانو رونالدو، حيث تسود حالة من الاستنفار والترقب غير المسبوق في وسائل الإعلام العالمية لتغطية ما يُوصف بـ«زفاف القرن» بين الدون وخطيبته جورجينا رودريغيز.

التقارير التي تناقلتها كبرى الصحف مثل «A Bola» البرتغالية و«ذا صن» البريطانية، كشفت كواليس مشدودة وإجراءات أمنية صارمة تم تطبيقها بالفعل داخل فندق «سافوي بالاس» الفاخر عبر إغلاق طوابق وحانات بأكملها، تمهيداً لبدء مراسم الزواج المرتقبة عند الساعة الثالثة عصراً داخل كاتدرائية «فونشال» التاريخية.

ميسي وهالاند وفين ديزل.. قائمة مدعوين خيالية

التسريبات المدوية التي اجتاحت المنصات الرقمية زادت من سحر الليلة المرتقبة، إذ تداولت الحسابات الرياضية قائمة أسماء خيالية للمدعوين تحزم أمتعتها للتوجه إلى البرتغال، يتقدمهم الغريم التاريخي ليونيل ميسي، إلى جانب نخبة من ساحري الكرة مثل كيليان مبابي، وفينيسيوس جونيور، وإرلينغ هالاند.

ولم تتوقف القائمة عند ساحة الساحرة المستديرة، بل شملت عمالقة من الفن والهوليوود وأبرزهم: ريهانا، وجنيفر لوبيز، والنجم السينمائي فين ديزل، إلى جانب المذيع الشهير بيرس مورغان وصانع المحتوى «آي شو سبيد».

ورغم حالة الذهول والزخم الاجتماعي الذي يُحدثه موعد الغد، دعت مجلة «Caras» البرتغالية ووسائل إعلام محلية إلى التمهل قبل الجزم بصحة التفاصيل، مشيرة إلى عدم وجود تأكيد رسمي من الثنائي حتى اللحظة.

كما جاءت تصريحات شقيقتي رونالدو، كاتيا وإيلما أفيرو، لتزيد الغموض نفياً لوجود ترتيبات لزفاف ضخم في هذا التوقيت، مسترجعتين ذكريات التسريبات المفبركة بالذكاء الاصطناعي التي سبق ونُشرت سابقاً.

وبين تأكيدات الصحافة البريطانية واستنفار الفندق، وتكتم «الدون» و«جورجينا»، يبقى يوم غد (السبت) حابساً لأنفاس الجماهير لمشاهدة ما إذا كان العالم على موعد فعلي مع زفاف الأسطورة، أم مجرد حلقة جديدة من مسلسل الشائعات العالمي.