في ليلة استثنائية امتزجت فيها مشاعر الأبوة بالذكريات الفنية الخالدة، تصدّر النجم المصري محمود حميدة منصات التواصل الاجتماعي، عقب احتفاله بزفاف ابنته «أمنية» على المصور الصحفي عماد الجبالي، وسط حضور دافئ وأجواء ساحرة.

خطف القلوب محمود حميدة بمشهد عاطفي نادراً ما يتكرر، حيث قدم رقصة خاصة جداً مع ابنته العروس على ألحان أغنيته الشهيرة «يا بتاع التفاح»، والتي كان قد قدمها بصوته عام 1994 ضمن أحداث فيلمه الأيقوني «حرب الفراولة» الذي شاركته بطولته النجمة يسرا، ليُعيد للذاكرة مشهداً استثنائياً عمره 32 عاماً.

الفيديو الذي تم تداوله وانتشر كالنار في الهشيم عبر منصات التواصل الاجتماعي، أظهر انسجاماً وطاقة مبهجة جمعت محمود حميدة بابنته العروس، وسط تفاعل وتصفيق حار من الحضور والأصدقاء الذين عاشوا تفاصيل هذه اللحظة العاطفية الفائقة.

واعتبر المتابعون أن الرقصة لم تكن مجرد فقرة في زفاف، بل كانت رسالة حب واسترجاع شريط ذكريات جمع الأب بابنته منذ طفولتها وحتى تزويجها.

وقبل دقائق قليلة من إشهار عقد القران، ألقى الفنان محمود حميدة كلمة مؤثرة أمام الحاضرين، كشف فيها تفاصيل اللقاء الأول الذي جمعه بعريس ابنته «عماد الجبالي»، مشيراً إلى أنه التقاه لأول مرة خلال إحدى الرحلات عندما كان يعمل مصوراً صحفياً.

وأضاف محمود حميدة أنه لمس فيه منذ اللحظة الأولى شخصاً يافعاً ورجلاً يُعتمد عليه في أوقات الشدة، متمنياً لهما حياة زوجية سعيدة وشراكة ناجحة، قبل أن يعلن بنفسه بدء مراسم عقد القران لتبدأ بعدها سهرة الاحتفال البهيجة.