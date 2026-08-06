تصدّرت الفنانة المصرية الشابة نيجار محمد اهتمام منصات التواصل الاجتماعي بعد أن وجّهت استغاثة عاجلة إلى وزارة الداخلية، مطالبة بالتدخل السريع لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص تتهمه بالاستيلاء على أموالها بطرق غير مشروعة.

وأوضحت نيجار، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على (إنستغرام)، أنها سلكت جميع المسارات القانونية وتقدمت ببلاغات رسمية، إلا أنها تواجه صعوبة في الوصول إلى المشكو في حقه لاستكمال إجراءات القضية، مؤكدةً ثقتها في قدرة الأجهزة الأمنية على كشف ملابسات الواقعة وضمان استرداد حقوقها.

وشهدت الأزمة تطورًا لافتًا عقب نشر الفيديو الأول، إذ كشفت نيجار أن عددًا من الأشخاص تواصلوا معها وأبلغوها بتعرضهم لوقائع مشابهة مع الشخص ذاته، بل أرسلوا مستندات ووثائق تدعم -وفق روايتها- وجود حالات أخرى تتقاطع مع شكواها. وأشارت إلى أن هذه الشهادات تُرجّح أن الأمر يتجاوز حدود تجربتها الفردية، داعيةً الجهات الأمنية والقضائية إلى فحص تلك البلاغات والوثائق والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم قانونًا في حال ثبوتها.

وتأتي هذه التطورات فيما تحظى نيجار محمد بحضور متزايد في الدراما المصرية خلال السنوات الأخيرة، بعد مشاركتها في أعمال بارزة مثل (الاختيار 3)، و(جعفر العمدة)، و(حق عرب)، قبل أن يتصدر اسمها المشهد على منصات التواصل بسبب أزمتها الأخيرة.