تحولت عودة الممثلة التركية عفراء ساراتش أوغلو إلى بلادها إلى محطة غير متوقعة، بعدما أوقفتها السلطات في مطار إسطنبول، على خلفية تحقيق قضائي يستهدف عددًا من الأسماء المعروفة في الوسط الفني، للاشتباه في قضايا مرتبطة بالمخدرات.

وجاء توقيف بطلة مسلسل (الطائر الرفراف) بعد عودتها من خارج تركيا، حيث كانت قد أوضحت، في وقت سابق، أنها غادرت البلاد بسبب رحلة عمل جرى التخطيط لها مسبقًا، مؤكدة عزمها العودة للإدلاء بإفادتها أمام الجهات المختصة.

وتأتي الواقعة ضمن تحقيقات تجريها نيابة بكيركوي بحق عدد من المشاهير، وشملت أوامر التوقيف 24 شخصًا في قضيتين منفصلتين، فيما أفادت السلطات التركية بأن التحقيقات تتناول شبهات تتعلق باستخدام مواد مخدرة أو توفيرها، إلى جانب اتهامات أخرى في أحد ملفات التحقيق؛ بينها انتهاك الخصوصية والابتزاز والوساطة في الدعارة.

وكان اسم ساراتش أوغلو قد ظهر ضمن التحقيقات في وقت سابق، بينما كانت خارج البلاد، قبل أن تعود إلى تركيا وتخضع للتوقيف في المطار؛ بحسب وسائل إعلام تركية.

ولا يعني ورود اسم الممثلة في التحقيق ثبوت أيٍّ من الاتهامات بحقها، إذ لا تزال الإجراءات القضائية جارية، ومن المقرر أن تخضع للإجراءات المتبعة وأخذ إفادتها ضمن مسار التحقيق.