تعود منى زكي إلى الدراما من بوابة مختلفة، بعدما كُشف عن الإعلان الأول لمسلسل (طالع نازل)، الذي يضعها في قلب أزمة زوجية تبدأ من اكتشاف الخيانة، قبل أن تتسع تداعياتها لتطال تفاصيل حياتها وعلاقتها بزوجها، الذي يجسد شخصيته الفنان محمد شاهين.

ويقدم البرومو لمحات من حياة تبدو في بدايتها مستقرة، قبل أن يدخل الشك والخيانة على خط العلاقة، لتجد الشخصية التي تؤديها منى زكي نفسها أمام واقع جديد لم تكن مستعدة له. ومع تصاعد الأحداث، تتحول الأزمة الزوجية إلى سلسلة من المواجهات والقرارات التي تعيد ترتيب حياتها من جديد.

ويبدو أن العمل يراهن على الجانب النفسي للعلاقات الإنسانية، من خلال تتبع ما يحدث داخل الأسرة عندما تهتز الثقة بين الزوجين، وما تتركه الصدمة من أسئلة وتحولات، بدلًا من الاكتفاء بعرض الخلاف الزوجي في صورته التقليدية. وتجمع البطولة بين منى زكي ومحمد شاهين، في تجربة درامية تعود بها الأولى إلى الشاشة بعد غياب عن الأعمال الدرامية منذ مسلسل (تحت الوصاية).

أما سينمائيًا، فكان من أحدث ظهوراتها فيلم (الجواهرجي) إلى جانب محمد هنيدي، في عمل كوميدي يدور حول زوجين تتعقد علاقتهما بعد سلسلة من الخلافات، فيحاولان الاستعانة بمستشار متخصص في العلاقات الزوجية بعدما أصبح الطلاق للمرة الثالثة احتمالًا يهدد استقرار حياتهما.

وفي الجهة المقابلة، يدخل محمد شاهين (طالع نازل) بعد مشاركته في مسلسل (لام شمسية)، الذي تناول قضية حساسة مرتبطة بالأطفال داخل البيئة المدرسية، بالتوازي مع أزمات عائلية واجهتها الشخصيات الرئيسية خلال الأحداث.



