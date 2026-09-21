يستعد المنتخب القطري للعودة إلى الواجهة الخليجية في كأس الخليج 27 التي تستضيفها السعودية من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر القادم، بحثاً عن لقبه الرابع والأول منذ 2014.



ويعوّل العنابي على الاستقرار الفني بقيادة الإسباني جولين لوبيتيغي، الذي قاد المنتخب للتأهل التاريخي لمونديال 2026 عبر الملحق بعد المشاركة الأولى كمضيف في 2022.



وخلافاً لنسختي البصرة 2023 التي خاضها بفريق رديف مع برونو ميغيل بعد رحيل فيليكس سانشيز، والكويت 2025 مع المدرب المؤقت لويس غارسيا، يدخل المنتخب القطري هذه المرة بهيكلته الأساسية، ما يجعله الأكثر انسجاماً.



وضمت قائمة لوبيتيغي 3 وجوه جديدة فقط هي: هاشم علي وتحسين محمد ونايف الحضرمي، مع الاعتماد على نفس عناصر المونديال بقيادة أكرم عفيف، أفضل لاعب في آسيا مرتين، كقائد ميداني.



ورغم كون البطولة بروفة لكأس آسيا 2027 في السعودية، حيث يدافع العنابي عن لقبيه القاريين، فإن المطلب الجماهيري هو استعادة اللقب الخليجي.



ويستهل المنتخب مشواره باختبار صعب أمام البحرين حامل اللقب يوم 24 سبتمبر في بطولة لا تحتمل التعويض. ‏



وكانت قائمة المدرب لوبيتيغي قد ضمت 26 لاعباً، هم: في حراسة المرمى: صلاح زكريا، شهاب الليثي، ومحمود أبو ندى، إلى جانب اللاعبين: أحمد علاء، وأحمد فتحي، وأكرم عفيف، وأيوب العلوي، وإدميلسون جونيور، وجاسم جابر، وسلطان البريك، وطارق سلمان، وعاصم مادبو، وعيسى لاي، وعبد العزيز حاتم، وتحسين محمد، ونايف الحضرمي، ومحمد مناعي، وهمام الأمين، والمعز علي، ويوسف عبدالرزاق، وهاشم علي، وحسن الهيدوس، وخوخي بوعلام، وبيدرو ميغيل، وأحمد الجانحي، وكريم بوضياف.