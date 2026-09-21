فاز باريس سان جيرمان على مضيفه أولمبيك مارسيليا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس (الأحد)، على ملعب «فيلودروم»، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الفرنسي.

ويعد هذا الفوز الثاني على التوالي لباريس سان جيرمان بعد انطلاقة متعثرة، فيما تكبد مارسيليا الهزيمة الرابعة على التوالي في البطولة.

أهداف «كلاسيكو فرنسا»

افتتح باريس سان جيرمان أهداف الكلاسيكو في الدقيقة 66، بعد عرضية رائعة أرسلها ديزيري دوي من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها فيران توريس برأسية قوية استقرت في الشباك.

وجاء رد أصحاب الأرض سريعاً، بعدما تسلّم أنخيل غوميز كرة على حدود منطقة الجزاء، قبل أن يتلاعب بدفاع باريس سان جيرمان ويسدد في المرمى، مدركاً التعادل لفريقه في الدقيقة 72.

وتواصلت الإثارة، إذ أعاد ماركينيوس تقدم سان جيرمان مجدداً، عقب تسديدة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس أولمبيك مارسيليا، قبل أن ترتد إليه مرة أخرى، ليودعها في الشباك.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 8 نقاط في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما تجمد رصيد مارسيليا عند 3 نقاط في المركز الـ17.