أعلنت أمانة محافظة جدة بدء إجراءات استكمال منح المواطنين، وذلك لـ2418 مستفيداً في محافظات جدة ورابغ والليث.

وأوضحت الأمانة أن المستفيدين يشملون 1481 مستفيداً في محافظة جدة، و842 مستفيداً في محافظة رابغ، و95 مستفيداً في محافظة الليث، إذ ستُخَصَّص قطع الأراضي ضمن مخططات معتمدة في رابغ والليث، فيما سيُعَوَّض المستفيدون من منح مخطط المليساء المنقولة في جدة بقطع أراضٍ في مخطط طيبة رقم 612/ج/س.

وأكدت الأمانة أن تخصيص الأراضي سيتم من خلال القرعة الإلكترونية وفق آلية رقمية تضمن الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المستفيدين، وذلك وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة.

ودعت الأمانة جميع المستفيدين إلى الدخول عبر بوابة العملاء باستخدام النفاذ الوطني الموحد، وتحديث بياناتهم واستكمال المتطلبات، تمهيداً للمشاركة في إجراءات القرعة الإلكترونية واستكمال عملية التخصيص.

وأشارت إلى أن تطبيق آلية القرعة الإلكترونية يأتي في إطار جهود أمانة محافظة جدة لتعزيز التحول الرقمي، وتطوير الخدمات البلدية، ورفع كفاءة الإجراءات، بما يسهم في تسريع إنجاز معاملات المنح وتحسين تجربة المستفيد، داعية جميع المستفيدين إلى المبادرة باستكمال إجراءاتهم والاطلاع على التعليمات والخطوات عبر القنوات الرسمية، مؤكدة استمرار تقديم الدعم والإجابة عن الاستفسارات من خلال بوابة أمانة جدة الرقمية https://www.jeddah.gov.sa/s/INIlv.