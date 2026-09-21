بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيسة جمهورية مالطا ميريام سبيتيري ديبونو، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية مالطا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث ولي العهد، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية أرمينيا الرئيس فاهاكن خاتشاتوريان؛ بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية أرمينيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.