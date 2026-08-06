علمت مصادر «عكاظ» أن صانع ألعاب الأهلي الأرميني إدوارد سبيرتسيان سيشارك في التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم، بعدما تعرض لإصابة خفيفة خلال المواجهة الودية أمام الاتفاق أمس (الأربعاء)، إذ أثبتت الفحوصات الأولية سلامته وعدم حاجته لبرنامج علاجي، ليصبح جاهزاً للمشاركة مع الفريق في الاستحقاقات القادمة.



وتنفس الأهلي الصعداء بعد الاطمئنان على حالة اللاعب، الذي يُعد أحد أبرز صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، ويعوّل عليه كثيراً في صناعة اللعب مع انطلاق الموسم الجديد.



وفي سياق متصل، يصل المدرب الهولندي مارينو بوسيتش إلى جدة اليوم، تمهيداً لبدء مهمته رسمياً على رأس الجهاز الفني للأهلي، عقب إعلان النادي التعاقد معه بعقد يمتد حتى صيف عام 2028، خلفاً للألماني ماتياس يايسله.



ومن المنتظر أن يباشر بوسيتش مهامه مباشرة بقيادة الحصة التدريبية الأولى، إلى جانب عقد اجتماعات مع اللاعبين والإدارة الرياضية للاطلاع على جاهزية الفريق، قبل وضع لمساته الفنية استعداداً للموسم الجديد، الذي تنتظر فيه الأهلي استحقاقات محلية وقارية مهمة.