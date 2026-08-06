طوى النادي الأهلي صفحة المدرب الألماني ماتياس يايسله، وافتتح فصلاً جديداً بإسناد القيادة الفنية إلى الهولندي مارينو بوسيتش بعقد يمتد حتى عام 2028، في خطوة تستهدف الحفاظ على الاستقرار الفني ومواصلة المنافسة على البطولات المحلية والقارية.



ويغادر يايسله الأهلي بعد مسيرة تدريبية بدأت قبل سنوات من وصوله إلى جدة، إذ عمل مساعداً للمدرب في نادي بروندبي الدنماركي، قبل أن يتولى تدريب فريق تحت 18 عاماً في أكاديمية ريد بول سالزبورغ، ثم يخوض أولى تجاربه مع ليفرينغ النمساوي، إذ لفت الأنظار بالنتائج والمستويات الفنية التي قدمها الفريق. وبعدها تولى قيادة ريد بول سالزبورغ، وحقق معه لقب الدوري النمساوي مرتين، وكأس النمسا، كما قاد النادي إلى إنجاز تاريخي بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه.



وخلال مسيرته مع الأهلي، نجح يايسله في كتابة صفحة تاريخية في سجل النادي، بعدما قاد الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين متتاليتين، إلى جانب إحراز كأس السوبر السعودي، كما أعاد الفريق إلى دائرة المنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية، ورسّخ هوية فنية واضحة اعتمدت على الضغط العالي والانضباط التكتيكي، ليغادر بعد ثلاثة ألقاب كبرى تركت بصمة بارزة في تاريخ النادي.



في المقابل، يصل مارينو بوسيتش إلى الأهلي بسجل تدريبي حافل بالنجاحات، بعدما توج بخمس بطولات خلال مسيرته، أبرزها لقب الدوري الهولندي مع فينورد، والدوري الأوكراني مع شاختار دونيتسك، إلى جانب كأس أوكرانيا مرتين، ولقب دوري الدرجة الثانية الهولندي مع تفينتي، فضلاً عن قيادته شاختار للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.



وتنقل المدرب الهولندي بين عدة محطات بارزة، إذ عمل مساعداً لمواطنه آرني سلوت في ألكمار ثم في فينورد، قبل أن يبدأ مشواره كمدرب أول مع تفينتي الهولندي، ثم يقود شاختار دونيتسك بين عامي 2023 و2025 محققاً معه عدة ألقاب، قبل أن يخوض تجربة في الدوري الإماراتي مع الجزيرة خلال موسم 2025-2026، لينتقل بعدها إلى الأهلي لبدء تحدٍ جديد مع بطل آسيا.



ويأمل الأهلاويون أن ينجح بوسيتش في البناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية، مستفيداً من خبراته الأوروبية، لقيادة الفريق في موسم مزدحم بالاستحقاقات، يتقدمها دوري روشن السعودي، ودوري أبطال آسيا للنخبة، وكأس الملك، وكأس السوبر السعودي.