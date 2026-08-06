أبطلت الشرطة الألمانية مفعول طائرة مسيّرة تحمل عبوة ناسفة، في مطار لايبزيغ هاله شرق ألمانيا.

وأفاد فرع مكتب التحقيقات الجنائية في ولاية سكسونيا أن المختصين أزالوا جهاز الإشعال في العبوة الناسفة التي لم يُحدد نوعها بعد.

كما اصطدم جسم طائر مجهول ثانٍ بإحدى طائرات الشحن، بعدما اضطرت الطائرة إلى الإقلاع مجدداً بسبب إغلاق المدرج في وقت سابق، وبعد هبوطها في مدينة هانوفر، تبين أن الطائرة تعرضت لأضرار طفيفة.

وأوضحت الشرطة أن التحقيقات جارية لمعرفة ما إذا كانت هناك صلة بين الواقعتين، مؤكدة أنه لا يوجد خطر مباشر في الوقت الحالي.