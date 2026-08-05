أدى نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر أمس (الثلاثاء)، صلاة الميت على والدة الأمير حمود بن سعود بن عبدالعزيز (رحمها الله)، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.



وشارك في أداء الصلاة الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي، والأمير حمود بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سيف الإسلام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير يوسف بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير نهار بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن طلال بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن حمود بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن طلال بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز.



كما أدى الصلاة على الفقيدة عدد من الأمراء والمسؤولين، وجمع من المواطنين.