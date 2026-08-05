سجلت شركة «سبيس إكس» المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك نمواً قوياً في إيراداتها خلال الربع الثاني من 2026، إذ ارتفعت بنسبة 92% على أساس سنوي لتصل إلى 7.8 مليار دولار، في أول تقرير مالي تصدره الشركة منذ إدراج أسهمها في البورصة.

وأظهرت النتائج المالية أن الشركة، رغم النمو الكبير في الإيرادات، سجلت خسارة صافية بلغت 541 مليون دولار خلال الربع الثاني، في وقت واصلت ضخ استثمارات ضخمة لتوسيع أعمالها، إذ بلغت النفقات الرأسمالية نحو 18.4 مليار دولار، خُصصت لتطوير برامجها الفضائية وتعزيز بنيتها التحتية.

وتعد هذه النتائج الأولى التي تكشف عنها «سبيس إكس» منذ تنفيذ طرحها العام الأولي في يونيو الماضي، الذي جمع نحو 86 مليار دولار، ليصبح أكبر اكتتاب عام أولي تشهده الأسواق العالمية خلال 2026، وهو ما جعل أداء الشركة المالي محل متابعة دقيقة من المستثمرين والمحللين.

ويترقب المستثمرون باهتمام تصريحات الرئيس التنفيذي إيلون ماسك بشأن إستراتيجية الشركة خلال الفترة القادمة، خصوصاً ما يتعلق بمستقبل برنامج «ستارشيب» المخصص للرحلات الفضائية، وخدمات الإنترنت الفضائي «ستارلينك»، اللذين يمثلان ركيزتين أساسيتين في خطط النمو المستقبلية للشركة.

وتُعد «سبيس إكس»، التي تأسست في 2002، واحدة من أبرز شركات صناعة الفضاء في العالم، بعدما أحدثت تحولاً في قطاع الإطلاقات الفضائية من خلال تطوير صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام، كما وسعت نشاطها عبر شبكة «ستارلينك» التي توفر خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في عشرات الدول، إلى جانب تعاونها المستمر مع وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» في تنفيذ مهام فضائية مأهولة وغير مأهولة.

ويرى محللون أن استمرار الخسائر في هذه المرحلة يعكس حجم الاستثمارات الضخمة التي تضخها الشركة لتوسيع قدراتها التشغيلية وتسريع تنفيذ مشاريعها المستقبلية، في وقت يراهن المستثمرون على أن تؤدي هذه الاستثمارات إلى تعزيز الإيرادات والربحية على المدى الطويل.