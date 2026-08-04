توقع المركز الوطني للأرصاد تأثر منطقة الرياض اليوم (الثلاثاء) بأتربة مثارة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.



وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ10 مساءً، وتشمل العاصمة الرياض، ومحافظة الدرعية، والخرج، والدلم، والأفلاج، والسليل، وحوطة بني تميم، والمزاحمية، ووادي الدواسر، والزلفي، والغاط، والمجمعة، وشقراء، وثادق، وحريملاء، ورماح، وضرما، والحريق، ومرات.



كما توقع الأرصاد أن تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة، ويستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والجوف وتبوك وحائل والقصيم، ولا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات المناطق الغربية والجنوبية الغربية للمملكة، وكذلك على أجزاء من منطقة نجران.