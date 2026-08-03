أعادت أسرة العندليب الأسمر الفنان الراحل عبدالحليم حافظ فتح منزله في حي الزمالك أمام الزوار مجدداً بضوابط جديدة بعد أزمة السائح الكويتي.

تنظيم الزيارات

وأوضح نجل شقيق الفنان الراحل محمد شبانة أن الأسرة لم تتخذ قراراً بإغلاق المنزل، وإنما قررت إعادة تنظيم الزيارات بعد واقعة وصفها بغير اللائقة، تمثلت في قيام أحد الزوار بالاستلقاء على سرير عبدالحليم حافظ والتقاط صور تذكارية، وهو ما اعتبرته الأسرة تجاوزاً لحرمة المكان وعدم احترام لقيمته التاريخية، مشيراً إلى أن الزيارات ستتم مستقبلاً بالتنسيق المسبق مع الأسرة، مع استقبال الأشخاص المعروفين أو الموثوق بهم، بما يضمن الحفاظ على المقتنيات النادرة ومنع تكرار أي تصرفات قد تعرّضها للتلف أو العبث.

مقتنيات خاصة

ويضم منزل «العندليب الأسمر» مجموعة كبيرة من المقتنيات التي تحولت مع مرور الزمن إلى شاهد على تاريخ أحد أهم نجوم الغناء العربي، من بينها ملابسه الخاصة، ونظارته الشهيرة، وآلات موسيقية استخدمها، وخطابات ووثائق بخط يده، إلى جانب الجوائز والأوسمة التي حصل عليها، وصور تجمعه بعدد من كبار نجوم الفن والشخصيات العامة، فضلاً عن غرفة نومه ومكتبه اللذين لا يزالان يحتفظان بتفاصيلهما الأصلية. يوم مفتوح وأكدت الأسرة في الوقت نفسه استمرار تنظيم اليوم المفتوح لزيارة المنزل بالتزامن مع ذكرى رحيل عبدالحليم حافظ، بما يتيح لجمهوره ومحبيه فرصة الاطلاع على مقتنياته في أجواء منظمة تحافظ على القيمة التاريخية للمكان.