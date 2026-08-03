أثار الفنان المصري حمدي الميرغني حالة من الجدل بعدما حذف المنشور الذي أعلن من خلاله عن انفصاله عن زوجته الفنانة إسراء عبد الفتاح بعد دقائق قليلة من نشره، ما فتح باب التكهنات حول حقيقة القرار أو وجود أسباب أخرى.

تفكير واستخارة

وأعلن الميرغني عبر حسابه على «إنستغرام»، عن قراره بالانفصال عن زوجته بعد فترة من التفكير والاستخارة، مؤكداً أن القرار جاء بعد سنوات من العِشرة والذكريات التي جمعتهما.

وأوضح أن العلاقة بينه وبين إسراء عبد الفتاح ستظل قائمة على الاحترام والتقدير، مطالباً الجمهور بعدم تداول الشائعات أو التدخل في خصوصيتهما، مراعاةً لمصلحة ابنتهما الوحيدة «تمارا»، واختتم رسالته بالتأكيد على تقبله لما مضى وما هو قادم. ولم يمر وقت طويل على نشر الرسالة حتى قام الميرغني بحذفها، الأمر الذي أثار تساؤلات المتابعين بشأن سبب الحذف، وسط تكهنات حول احتمالية تراجعه عن القرار.

لا تعليق

في المقابل، لم تصدر إسراء عبد الفتاح أي تعليق رسمي بشأن ما تم تداوله، سواء بالتأكيد أو النفي.