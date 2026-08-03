أعلن الفنان المصري حمدي الميرغني انتهاء زواجه من الفنانة إسراء عبد الفتاح، مؤكدًا أن قرار الانفصال جاء بعد استخارة الله وباتفاق بين الطرفين، في أجواء يسودها الاحترام والتقدير المتبادل، لينهي بذلك سنوات من الزواج أثمرت عن ابنتهما تمارا.

بيان «إنستغرام»

وكشف الميرغني، عبر بيان نشره على حسابه في «إنستغرام»، أن علاقته بإسراء عبد الفتاح ستظل قائمة على الاحترام والعِشرة الطيبة، متمنيًا لها التوفيق في حياتها المقبلة، كما طالب الجمهور ووسائل الإعلام باحترام خصوصية الأسرة، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو التأويلات.

الأولوية لابنتهما

وأكد الفنان المصري أن الأولوية في المرحلة المقبلة ستكون لابنتهما تمارا، معربًا عن أمله في أن تنشأ في أجواء هادئة ومستقرة بعيدًا عن الجدل، داعيًا الله أن يكتب الخير لهما فيما هو قادم.

شائعات سبقت الإعلان

وسبقت الإعلان الرسمي شائعات انفصال الثنائي منذ العام الماضي، بعد غيابهما عن الظهور المشترك عبر منصات التواصل الاجتماعي، قبل أن يظهرا لاحقًا في رحلة عائلية أنهت تلك التكهنات مؤقتًا، إلى أن أعلن الميرغني الانفصال رسميًا.

قصة بدأت في «مسرح مصر»

وتعود بداية علاقة حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح إلى كواليس مشاركتهما في عروض (مسرح مصر)، حيث تحولت الصداقة إلى قصة حب انتهت بالزواج عام 2016، قبل أن يعلنا اليوم نهاية هذه الرحلة بالانفصال.

آخر أعماله

على الصعيد الفني، كان آخر ظهور لحمدي الميرغني من خلال مسرحية (ما تصغروناش)، التي عُرضت في جدة بالمملكة العربية السعودية ثم في مصر، وشارك في بطولتها أكرم حسني، وبيومي فؤاد، وآية سماحة، وحققت تفاعلًا جماهيريًا واسعًا.