أحمد سعد يعلن موعد طرح «الألبوم الإلكترو»

كشف الفنان المصري أحمد سعد موعد طرح ألبومه الجديد «الألبوم الإلكترو»، معلناً بدء إطلاق أغنياته تدريجياً اعتباراً من (الأربعاء) القادم، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، في أحدث مشاريعه الغنائية التي يراهن عليها خلال صيف 2026.

بوستر بطابع مستقبلي

وتزامناً مع الإعلان عن موعد الطرح، نشر أحمد سعد البوستر الرسمي للألبوم، الذي جاء بطابع مستقبلي غامض، إذ ظهر وسط أجواء خضراء وإضاءة توحي بعالم خيالي، مواصلاً الهوية البصرية التي بدأها في الحملة الترويجية المستوحاة من فكرة «الاختطاف الفضائي»، والتي أثارت تفاعلاً واسعاً بين جمهوره.



6 أغنيات جديدة

ويضم «الألبوم الإلكترو» ست أغنيات، يقدم خلالها أحمد سعد تجربة موسيقية مختلفة تعتمد على الإيقاعات الإلكترونية، بالتعاون مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين، في محاولة لتقديم لون غنائي جديد يختلف عن أعماله السابقة.

عناوين الألبوم

ويحتوي الألبوم على ست أغنيات هي: «الليلة»، و«وطايرين»، و«9:30»، و«محيراني»، و«وصل وصل»، و«يا ولا يا ولا»، في مزيج يجمع بين الموسيقى الإلكترونية وأسلوب أحمد سعد الغنائي المعروف.

آخر أعماله

وكان أحمد سعد قد طرح أخيراً أغنية «كدة كدة» عبر المنصات الرقمية، بمشاركة ابنته جودي، وصُوِّر الفيديو كليب في بلجيكا تحت إدارة المخرج حسام الحسيني، في عمل غنائي اتسم بالطابع العائلي والأجواء الخفيفة، ولاقى تفاعلاً واسعاً منذ طرحه.