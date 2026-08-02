نبّه المركز الوطني للأرصاد من هبوب رياح شديدة تتجاوز سرعتها 60 كم/ساعة، على محافظات بحرة (الشعيبة)، الليث، والقنفذة؛ تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج. وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.



وكان المركز الوطني توقع في تقريره اليومي عن حالة الطقس أن تظل درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، كذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة. كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقة نجران، تصل إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الواصل إلى جازان. وتتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية للمملكة، وتكوّن السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الجنوبية منها.