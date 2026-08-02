أعرب عدد من أولياء أمور خريجي وخريجات المرحلة الثانوية عن أملهم في أن تمدد المنصة الوطنية للقبول الموحد (قبول) مرحلة استمرارية الفرص المتبقية التي تنتهي يوم 31 من شهر أغسطس الجاري.



وقالوا لـ «عكاظ» إنه قد تتاح مقاعد جديدة، خصوصاً مع بدء أعمال القبول المبدئية في الكليات العسكرية والأمنية التابعة لعدد من الوزارات، والتي يتجه لها عدد كبير من الطلبة، مشيرين إلى أن تمديد الفترة الزمنية إلى ما قبل بداية العام الجامعي يمكن الجهات التعليمية من تحديد الشواغر لديها بعد الانسحاب الرسمي لبعض المقبولين سابقاً.



وأضافوا أنه بالإمكان إعلان هذه المقاعد الشاغرة إما عن طريق المنصة مباشرة أو عن طريق عمادات القبول والتسجيل بالقطاعات التعليمية.



وقالوا إن هذه الآلية ستوفر مقاعد جديدة أو ترقية بعض رغبات المقبولين والمقبولات في الكليات التي تشهد إقبالاً كبيراً مثل كليات الطب أو الهندسة.



يشار إلى أن «قبول» حددت اليوم (الأحد) آخر موعد متاح لإلغاء القبول من المنصة، وبعد انتهاء المهلة المحددة لإلغاء القبول يتم تقديم طلب الانسحاب من خلال الجامعة مباشرة.