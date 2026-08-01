وسط تزايد المؤشرات على اقتراب الولايات المتحدة من إطلاق مرحلة جديدة من التصعيد العسكري ضد إيران، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (السبت) على حسابه في منصة «تروث سوشال» صورة لمقاتلة «إف-22 رابتور» دون أن يرفقها بتعليق.



ونشر الرئيس الأمريكي أيضاً صورة تُظهر ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الريال الإيراني مع عبارة «ترمب يدمر العملة الإيرانية». واعتبر مراقبون الصورة المنشورة رسالة من ترمب بأنه يضع اللمسات الأخيرة على سيناريو لضربة قد تكون الأوسع منذ تجدد المواجهات مع إيران، مؤكدين أن الصور تهديد واضح.

مؤشرات انهيار العملة الإيرانية التي نشرها ترمب

في المقابل، هددت إيران باستخدام جميع الوسائل المتاحة لديها في مواجهة أي هجوم من جانب الولايات المتحدة أو إسرائيل.



وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان: «سنستخدم جميع الوسائل للدفاع المشروع عن الحقوق والأمن القومي ضد أمريكا وإسرائيل».

في الوقت ذاته أعلنت إسرائيل رفع مستوى التأهب وسط توقعات بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد يأمر بشن ضربات أمريكية تستهدف منشآت الطاقة والبنى التحتية في إيران.



ونقلت القناة الـ12 عن مسؤول إسرائيلي قوله إن ترمب أقرب من أي وقت مضى لشن هجوم واسع على إيران، موضحاً أن التوتر مع إيران بلغ ذروته والأوضاع على شفا الانفجار.



وأشار إلى أن الولايات المتحدة أبلغت الجانب الإسرائيلي أنها سترسل عشرات طائرات التزود بالوقود الإضافية إلى إسرائيل، مبيناً أن أجهزة إسرائيل الأمنية تستعد لمبادرة إيران بمهاجمتها أو أن يمنح ترمب ضوءاً أخضر لها بالمشاركة بالهجوم.



بدورها، نقلت القناة الـ13 عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: نحن أمام ساعات مفصلية وتقديراتنا أن ترمب على وشك إصدار أمر باستئناف العمليات العسكرية المكثفة على إيران، موضحين أن الجانبين الأمريكي والإسرائيلي أجريا خلال اليومين الماضيين محادثات مكثفة على خلفية التوتر مع إيران.



في الوقت ذاته، ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب إلى الدرجة القصوى تحسباً لشن هجوم أمريكي على إيران.

من جهتها، نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مصدرين إسرائيليين قولهما إن ترمب بات قريباً من اتخاذ قرار استئناف الضربات العسكرية على إيران وربما على نطاق أوسع من السابق، مضيفين: نحن في حالة تأهب قصوى وننتظر القرار النهائي للرئيس ترمب، لكن الضربة ستجر إسرائيل إلى الصراع حتى لو لم تشارك فيها.

وفي السياق ذاته، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن كافة الأجهزة الأمنية رفعت حالة التأهب والتقديرات بأن هجوماً عنيفاً على إيران سيؤدي إلى دخول إسرائيل المعركة.