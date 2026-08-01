قُتل ثلاثة أشخاص وأُصيب 15 آخرون بجروح متفاوتة، إثر انفجار وقع اليوم (السبت) بالقرب من شرفة صيفية لمطعم فاخر في وسط العاصمة الروسية موسكو، وفق ما أعلنته الشرطة الروسية.

انفجار في قلب موسكو

وقالت شرطة موسكو إن الانفجار وقع قرابة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي، بالقرب من شرفة صيفية في الطابق الأرضي لأحد المباني الشهيرة ضمن ناطحات السحاب السبع التي شُيّدت في عهد الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين، في ساحة كودرنسكايا وسط المدينة.

وأضافت أن المصابين تعرضوا لإصابات متفاوتة، فيما هرعت فرق الإسعاف والطوارئ إلى الموقع، ونقلت الجرحى إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

طوق أمني وتحقيقات

وفرضت السلطات الروسية طوقاً أمنياً حول موقع الانفجار، وأغلقت المنطقة أمام المواطنين، بينما بدأت فرق التحقيق وخدمات الطوارئ جمع الأدلة لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.

وأظهرت لقطات بثتها وكالة الأنباء الروسية الرسمية «ريا نوفوستي» انتشاراً مكثفاً لعناصر الأمن في محيط الموقع، وسط إجراءات أمنية مشددة.

فرضية أولية

ورجحت وسائل إعلام روسية رسمية أن يكون الانفجار ناتجاً عن انفجار أسطوانة غاز، إلا أن السلطات لم تصدر حتى الآن بياناً رسمياً يؤكد سبب الحادث.

حفل خاص

وذكرت منصة «بازا» الإخبارية الروسية، المعروفة بعلاقاتها مع أجهزة إنفاذ القانون، أن الانفجار وقع في محيط مطعم «بالزي روسي» الإيطالي الفاخر.

وأوضح الموقع الإلكتروني للمطعم أنه كان مغلقاً أمام الزبائن، بسبب استضافة فعالية خاصة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد أسباب الانفجار وملابساته، فيما لم تعلن السلطات الروسية حتى الآن وجود شبهة جنائية أو عمل متعمد وراء الحادث.